Российские войска сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под ракеты HARM

Игорь Конашенков Фото: Кадр видео

Воздушно-космические силы России сбили три украинских самолета, в том числе МиГ-29, переоборудованный под противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в субботу, 3 сентября 2022 года.

МиГ-29 уничтожен в районе населенного пункта Новоселовка Днепропетровской области, а два штурмовика Су-25 – рядом с селом Сергеевка в Херсонской области.

Как ранее писал сайт KP.RU, сразу несколько западных изданий сообщили о том, что поставляют на Украину больше военной помощи, чем говорят об этом представители Вашингтона.

Так, представитель Пентагона признал, что США отправляли на Украину противорадиолокационные ракеты HARM. При этом такая помощь не была заявлена в "официальных" поставках вооружений.

Напомним, западные эксперты выразили мнение, что поставка ракет HARM "окажет лишь ограниченное воздействие" на боевые действия.