Власти Запорожья считают, что десант ВСУ пытался взять в заложники миссию МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: REUTERS

Десантники Вооруженных сил Украины, отправленные Киевом на Запорожскую атомную электростанцию, пытались захватить в заложники инспекторов миссии Международного агентства по атомной энергетике, считают в военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Целью украинских диверсантов был захват в заложники делегации МАГАТЭ и сотрудников атомной станции, чтобы использовать их в качестве живого щита для установления контроля над атомной станцией», – завил РИА Новости член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов.

По его словам, это позволило бы Киеву шантажировать Россию и весь мир ядерной угрозой.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России заявило, что власти Украины заблаговременно готовили захват Запорожской АЭС в день приезда миссии МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.