Политолог предрек массовые протесты в ФРГ осенью 2022 года из-за дефицита энергии и инфляции

Политолог предрек волну протестов в Германии осенью 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осенью 2022 года по Германии может прокатиться волна протестов. Такой прогноз сделал профессор политологии из Дрезденского университета Вернер Патцельт.

Политолог назвал три фактора, которые могут побудить немцев выйти на улицы. Это дефицит энергии и инфляция, готовность граждан заставить правительство сделать что-то конкретное, чтобы улучшить положение, и то, каким образом освещаются протесты в СМИ.

«Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности», - цитирует Вернера Патцельта телеканал Welt.

Тем временем американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что жители Соединенных Штатов «живут как в аду» на фоне возможного открытого противостояния США и НАТО с Россией. Так он прокомментировал планы Белого дома запросить у Конгресса 11,7 миллиарда долларов на летальное вооружение для Украины.

Ранее сообщалось, что 12 из 16 федеральных земель ФРГ блокируют доступ для беженцев из Украины, в Германии просто не хватает для них места.