Германия выделит Украине новую финансовую помощь в размере 200 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин выделит Киеву новую финансовую помощь в размере 200 млн евро. Такое заявление сделала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

«Значительная часть нашей новой помощи должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц», - уточнила глава ведомства в опубликованном в воскресенье, 4 сентября, в интервью медиагруппе Funke.

В воскресенье, 4 сентября, в Берлине с официальным визитом будет находиться премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Шульце заявила, что намерена поговорить с главой украинского правительства о возможной поддержке кабмина Украины в вопросе снабжения беженцев. «Речь при этом идет об обеспечении жильем, теплом, одеждой и медицинскими средствами», - уточнила она.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в скором времени Киев получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», а также сообщил, что Канада и Германия согласовали пакет военной помощи, который предусматривает «тонны» боеприпасов.