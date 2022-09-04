Стало известно содержание завещания Аллы Пугачевой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Существуют слухи о том, что Алла Пугачев вернулась в Россию написать завещание, однако как рассказала KP.RU, приятельница друга Аллы Пугачевой завещание певицы давно составлено.

Собеседник рассказала, что из элитной недвижимости в собственности артистки квартира в Филипповском переулке площадью 300 кв м. Кому она завещала эту квартиру неизвестно, а вот загородный дом на Истринском водохранилище певица давно подарила старшему внуку Никите Преснякову, которому Пугачева также презентовала четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Своей дочке Кристине Орбакайте певица еще в «нулевые» официально отдала свою пятикомнатную квартиру на Тверской.

Как сообщила приятельница друга, на данный момент Пугачева занимается бытовыми вопросами, в том числе порядок в своем замке в деревне Грязь.

Напомним, накануне Алла Пугачева прилетела в Россию. Как писал сайт KP.RU, певица заявила, что намерена «наводить порядок», отметив, что имела в виду порядок «в голове».