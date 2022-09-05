В России объявили награду в миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине

За захват этой роботизированной платформы объявлена награда в 1 миллион рублей. Фото: Telegram-канал ЦАСТ.

В России объявили награду в миллион рублей за захват на Украине инновационного эстонского робота THeMIS. Об этом в воскресенье 4 сентября сообщили в Центр анализа стратегий и технологий. Сообщается, что миллион получит любой, кто захватит робота и предоставит его в распоряжение российского Минобороны.

«Центр анализа стратегий и технологий объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», - сказано в сообщении.

Эстонская роботизированная платформа используется для доставки боеприпасов и эвакуации раненых из районов боевых действий. Это одна из немногих по-настоящему инновационных военных разработок из числа тех, что были предоставлены Украине западными странами, она представляет несомненный технический интерес, отметили в центре.

Сообщается, что первый робот THeMIS находится на Украине с августа 2022 года.

Ранее министр обороны Украины предложил Западу тестировать новое оружие на территории своей страны.

Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине. По словам немецкого канцлера, поставки оружия Украине из ФРГ продолжаться и будут наращиваться.