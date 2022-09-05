Член ВГА Запорожья Рогов пообещал жесткое наказание киевским властям за угрозы населению

Владимир Рогов уверен, что референдум в Запорожской области состоится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинских политиков, которые пытаются угрозами мирному населению сорвать референдум в освобожденных территориях о присоединении к России, ждет жесткое наказание. Об этом заявил в беседе с РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

"Режим Зеленского и его пособники должны четко уяснить, что все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, а также неотвратимо понесут самое жесткое наказание", - подчеркнул Рогов.

По его словам, референдум обязательно состоится, так с Россией Запорожскую область ждет "будущее, развитие и уверенность в завтрашнем дне", в то время как от Киева население получает только угрозы, теракты и обстрелы.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук заявила, что жителей освобожденных территорий Украины ожидает уголовное преследование за участие в референдуме о присоединении к России.

По ее словам, людям, которые будут участвовать в референдуме или побуждать других к участию в нем, может грозить до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, руководитель временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к проведению референдума о присоединении региона к России.