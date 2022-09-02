Глава МАГАТЭ подтвердил многократное нарушение целостности Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция получила повреждения, что подтвердили в МАГАТЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Физическая целостность Запорожской атомной электростанции (АЭС) была многократно нарушена. Соответствующие данные подтвердил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает ТАСС.

"Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно", - уточнил руководитель делегации международной организации.

Напомним, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожскую АЭС 1 сентября 2022 года. Прибытие пришлось задержать из-за усилившихся обстрелов Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины. В этот же день украинский десант попытался взять штурмом атомную электростанцию. Он был полностью уничтожен.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на фоне обстрелов ВСУ утром 1 сентября сработала аварийная защита Запорожской атомной электростанции (АЭС), пятый энергоблок которой в итоге отключился.