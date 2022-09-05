Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке возросло до девяти. ФОТО: КГКУ «ЦОД»

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае возросло до девяти человек. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«На высоте около 4 150 м, не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще четырех человек», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, группа туристов из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка в минувший вторник, 30 августа, а трагедия произошла в минувшую субботу, 3 сентября. Сообщалось, что при падении с высоты погибли не менее пяти человек.

Как писал сайт KP.RU, из-за сильных порывов ветра, которые достигали 30 м/с, спасители не могли высадиться в районе трагедии. Сообщалось, что было предпринято две попытки высадить спасателей на место происшествие с разницей в несколько часов. Накануне появилось сообщение, что вторая группа спасателей ведет восхождение на Ключевской вулкан.