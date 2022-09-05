РПЦ обсуждает с визит Папы Римского в Россию с Римско-Католической церковью Фото: REUTERS

Русская православная церковь обсуждает с Римско-Католической церковью визит Папы Римского Франциска в Россию, рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Это одна из тем, которая обсуждается, но здесь любые заявления делаются после того, как достигнуты договоренности. А пока договоренности не достигнуты, и комментариев не предполагается», – сообщил он в беседе с ТАСС.

Как отметил Легойда, приезд Папы Римского в Россию без приглашения РПЦ вряд ли возможен.

Напомним, ранее советник Экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент заявляла, что Папа Римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Папа Римский и глава отдела внешних церковных связей РПЦ провели встречу в Ватикане.