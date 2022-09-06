Кадыров заявил, что не собирается уходить с поста главы Чечни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не собирается оставлять свой пост. Об этом Кадыров написал в своем Telegram во вторник 6 сентября, отреагировав на обсуждение его видео, в котором он утверждает, что «засиделся» на посту руководителя Чечни и готов уйти в «бессрочный отпуск».

Кадыров заявил, что не собирается покидать пост главы республики, а всего лишь хотел узнать мнение своих подписчиков о том, что он находится на этой должности уже 15 лет.

«Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» - прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», - написал Кадыров, отметив, что даже ежегодный отпуск брать не будет.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение главы Чечни Рамзана Кадырова, в которой он заявил о возможном уходе с поста руководителя республики в «бессрочный отпуск», заметив, что это сообщение «никак не материализовалось» и Кадыров продолжает руководить Чечней.