Индия намерена оценить призыв G7 о лимите цен на российскую нефть

Индия рассмотрит предложение G7 о введении лимита цен на российскую нефть. Фото: REUTERS

Индия продолжит покупать российскую нефть, так как у руководства этой страны нет «морального конфликта» по вопросу приобретения энергоносителей. Об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури.

По словам Пури, Индия намерена тщательно оценить предложение стран G7 о введении лимита цен на российскую нефть и то, к каким последствиям может привести подобное ограничение.

«Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно», - цитирует телеканал CNBC заявление индийского министра, сделанное им в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.

Напомним, министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

В то же время американский экономист Альхаджи предупредил, что за лимит цен на российскую нефть расплатятся американские граждане.