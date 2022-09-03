В США предупредили о последствиях введения потолка цен российскую нефть Фото: Shutterstock

Введение потолка цен на нефть из России обернется большими затратами для жителей Соединенных Штатов и Евросоюза, считает эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи.

«Понимают ли люди, насколько дорого обойдется введение теоретического ценового ограничения на российскую нефть? Ту стоимость, которую заплатят налогоплательщики в США и ЕС, а также потребители за доставку?» – задался вопросом экономист в своем Twitter.

Как писал сайт KP.RU, министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

Между тем Еврокомиссия (ЕК) намерена работать с государствами Евросоюза, чтобы лимит цен на российскую нефть, согласованный в рамках G7, был введен во всем ЕС.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.