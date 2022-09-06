Киевские власти скрывают катастрофические потери ВСУ во время попыток наступления в Херсонской области

В херсонской администрации сообщили, что Киев скрывает катастрофические потери ВСУ. Фото: REUTERS

Киев скрывает тот факт, что ВСУ несут неимоверные потери при безуспешных попытках наступлениях в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской», - цитирует Стремоусова РИА Новости.

По словам чиновника, погибших солдат ВСУ хоронят тайно, без воинских почестей, чтобы скрыть реальное положение дел.

Ранее сообщалось, что колонна техники ВСУ, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии, была уничтожена в прошедшую субботу на трассе под Авдеевкой.

Тем временем отказавшимся воевать харьковским солдатам ВСУ разрешили вернуться домой. Военных отпускают при условии, что они являются жителями освобожденных территорий и не принимали участия в боевых действиях после 24 февраля.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.