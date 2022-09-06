ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и "М.К.У."

Обыски проведены в 46 регионах России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела обыски по местам жительства 187 участников интернет-сообществ "Колумбайн"* и "Маньяки; культ убийств" (М.К.У. - радикальное неонацистское украинское движение). Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 6 сентября 2022 года.

Масштабные оперативные мероприятия прошли в 46 регионах России. По результатам обысков обнаружены и изъяты холодное оружие, инструкции по проведению так называемых акций "прямого действия" с использованием "коктейлей Молотова" и самодельных взрывных устройств.

В качестве целей для диверсий обозначались здания органов власти, объекты образования и транспортной инфраструктура. Участники сообществ также вели переписку с украинскими идеологами массовых убийств и членами националистических группировок, уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ России задержала в Краснодаре россиянина - агента Службы безопасности Украины за шпионаж. За денежное вознаграждение он нелегально получал и передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании восьми членов ячейки запрещенной в России террористической организации. Террористы были задержаны в Москве, Новосибирске и Красноярске.

* Запрещенное в России террористическое движение