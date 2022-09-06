Энергодар остался без электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ

Несколько снарядов попали по территории Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Энергодар оказался обесточенным в результате очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 6 сентября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отключение электроэнергии связывают с повреждением линии электропередачи рядом с Запорожской атомной электростанцией (АЭС).

Информацию о прилетах снарядов в районе Запорожской АЭС подтвердил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

По его словам, по меньшей мере семь ударов нанесено по учебно-тренировочному корпусу на территории АЭС.

Как ранее писал сайт KP.RU, 5 сентября ВСУ обстреляли спецкорпус Запорожской АЭС, в результате чего была повреждена емкость с водой вблизи второго энергоблока станции.

Напомним, 1 сентября украинские боевики с раннего утра начали обстреливать Энергодар. По данным местных властей, в результате обстрела погибли не меньше трех мирных жителей, еще один человек пострадал.