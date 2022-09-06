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В мире6 сентября 2022 11:27

Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона

Вскоре к королеве отправится новая глава британского правительства Лиз Трасс
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона

Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона

Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсон с поста премьер-министра.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец, Джонсон отправился на аудиенцию к королеве Елизавете II в ее резиденцию в Шотландии, замок Балморал после выступления со своей последней речью в качестве премьер-министра Великобритании утром во вторник, 6 сентября. Вслед за уходящим с поста главы британского государства политика к королеве отправится его преемница Лиз Трасс.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 5 сентября, уходящий со своего поста Борис Джонсон поздравил свою преемницу министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с «решительной победой» на выборах премьер-министра, заявив, что пришло время всем членам Консервативной партии поддержать нового лидера на 100%.

Напомним, 7 июля 2022 года Борис Джонсон, который стал премьер-министром Великобритании в 2019 году, объявил о своем уходе с постов главы британского правительства и лидера Консервативной партии. Согласно данным, которые появились в тот же день, число политиков, которые покинули британский кабмин на фоне правительственного кризиса, разгоревшегося накануне, за два дня превысило 50.