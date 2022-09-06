Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС снизили из-за обстрела ВСУ

Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС пришлось снизить Фото: REUTERS

Специалистам пришлось снизить мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС из-за очередного обстрела со стороны украинских Вооруженных сил (ВСУ), в результате которого по территории атомной электростанции попали семь снарядов.

Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов во вторник, 6 сентября 2022 года.

"7 прилётов "тяжёлого" в район учебно-тренировочного центра. Повреждена ЛЭП, мощность 6 энергоблока АЭС снижена до 150 МвТ, - написал Рогов в своем телеграм-канале. - Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд".

Как ранее писал сайт KP.RU, 6 сентября Энергодар остался без света из-за украинского обстрела. По данным местных властей, речь идет о повреждении линии электропередачи.

Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Запорожскую атомную электростанцию в понедельник, 5 сентября 2022 года. На ядерном объекте на постоянной основе оставлены двое специалистов, входивших в делегацию.