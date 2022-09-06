Еврокомиссия заявила о возможности пересмотра выданных россиянам многоразовых шенгенских виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент на руках у российских граждан находится до миллиона многоразовых шенгенских виз, которые могут быть пересмотрены. Такое заявление во вторник, 6 сентября, сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, представляя предложения Еврокомиссии по визовым ограничениям в отношении России.

«Сейчас есть менее 1 миллиона многоразовых виз для граждан России. После остановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией и разъяснений Еврокомиссии по этому поводу», - заявила она, уточнив, что страны-члены Европейского союза «в новых условиях» получают возможность пересмотреть все действующие на сегодняшний день визы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо заявил, что в Евросоюзе не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским граждане, поскольку многие страны - члены выступили против такой инициативы, однако договорились о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму. «Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», - отметил он.