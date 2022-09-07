Глава немецкой компании Uniper Маубах призвал готовиться к ухудшению ситуации с газом Фото: REUTERS

Генеральный директор немецкой газовой компании Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил, что в Европе из-за сильного роста цен на газ следует ожидать еще более серьезных проблем. Об этом он рассказал журналистам CNBC.

- В этом году я уже неоднократно говорил и хочу донести данную мысль в том числе до политиков: худшее еще впереди, - отметил глава компании.

Также он обратил внимание на то, что цены на газ на оптовом рынке за два года взлетели в 20 раз.

- Поэтому я считаю, что нам нужно провести по-настоящему открытую дискуссию, чтобы каждый взял на себя ответственность за то, как решить эту проблему, - добавил Маубах.

Ранее сообщалось, что газ в Европе подорожал более чем на 30% на фоне остановки "Северного потока". Так, биржевые цены на газ на открытии торгов в понедельник, 5 сентября, в Европе поднялись выше отметки в 2 900 долларов за тысячу кубометров, и росли более чем на 30%.

До этого сайт KP.RU писал, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.