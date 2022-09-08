Работа пятого энергоблока приостановлена на Запорожской АЭС из-за повреждения ЛЭП

Специалистам ЗАЭС пришлось остановить работу одного из энергоблоков Фото: REUTERS

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) приостановлена работа пятого энергоблока, в то время как шестой функционирует с малой нагрузкой. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Энергодара Александр Волков.

По его словам, это связано с повреждением линии электропередачи при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Было принято решение о приостановке работы пятого энергоблока, и на данный момент шестой энергоблок работает в частичном режиме", - констатировал Волков.

По данным военно-гражданской администрации Энергодара, специалисты пока не могут восстановить резервные линии подачи энергии на Запорожскую АЭС в связи с тем, что повреждения слишком серьезные.

Как писал сайт KP.RU, двумя днями ранее специалистам пришлось снизить мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС из-за очередного обстрела со стороны украинских боевиков, в результате которого по территории атомной электростанции попали семь снарядов.

Напомним, в начале сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на фоне обстрелов ВСУ сработала аварийная защита Запорожской атомной электростанции, пятый энергоблок которой в итоге отключился. Позднее его работа была возобновлена.