Китайский концерн Haval расширит модельный ряд автомобилей в России

Haval Jolion. Фото: haval.ru

Китайский производитель Haval расширит модельный ряд автомобилей в России. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг, 8 сентября 2022 года.

По его словам, концерн также планирует в дальнейшем нарастить производство на российском заводе в Тульской области. Представители Haval рассчитывают, что через шесть лет эта площадка сможет обеспечивать более 80% спроса на транспортные средства под этой маркой.

Как ранее писал сайт KP.RU, Денис Мантуров заявил, что новый iPhone 14 начнет поставляться в Россию при помощи параллельного импорта, и у российских граждан будет возможность приобрести новинку.

В ходе того же мероприятия министр промышленности и торговли РФ рассказал, что в России на 2023 года будет продлен параллельный импорт. По его словам, форма механизма будет зависеть от ситуации с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции.