Врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи британской королевы обеспокоены состоянием здоровья 96-летней Елизаветы II, поэтому рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил Букингемский дворец.

«Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», - сказано в сообщении дворца.

Тем временем СМИ сообщают, что принц Чарльз и принц Уильям едут в Шотландию к королеве из-за сообщений об ухудшении ее здоровья, а телеканал BBC принял решение изменить эфирную сетку.

Напомним, Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года, после смерти своего отца - короля Георга VI. Тогда ей было 25 лет.

Как писал сайт kp.ru, накануне Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, а также поручила нового премьер-министру Великобритании Лиз Трасс сформировать правительство Соединенного Королевства.