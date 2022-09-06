Елизавета II поручила Лиз Трасс сформировать правительство Великобритании Фото: REUTERS

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Об этом говорят фотография с аудиенции политика с королевой Соединенного Королевства Елизаветой II, которая прошла во вторник, 6 сентября, в замке Балморал в Шотландии.

По традиции королева в ходе встречи с избранным премьер-министром страны поручает ему сформировать правительство.

Как писал сайт kp.ru, накануне королева Великобритании приняла отставку Бориса Джонсон с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Незадолго до этого, днем ранее, 5 сентября, уходящий со своего поста политик поздравил свою преемницу министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с «решительной победой» на выборах главы британского правительства, заявив также, что теперь пришло время всем членам Консервативной партии поддержать нового лидера на 100%.