Резервные соединения российских войск входят в Харьковскую область Фото: пресс-служба Министерства обороны России

Резервные соединения Вооруженных сил России вошли в Харьковскую область, рассказали власти региона.

Как рассказал журналистам Военной администрации Харьковщиины, по всей линии соприкосновения в регионе продолжаются бои. Населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и местной администрации.

Жителям региона оказывают гуманитарную помощь. Семьям с детьми рекомендуют на время покинуть опасные районы.

Напомним, в середине августа российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине освободили в Харьковской области населенный пункт Уды.

Как писал сайт KP.RU, ранее в российском Министерстве обороны заявили, что в воскресенье 20 марта вооруженные силы РФ завершают разгром украинского националистического формирования «батальон «Донбасс».

Ранее Минобороны РФ показало, как «Оса-АКМ» «жалит» украинских националистов.