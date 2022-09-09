Постпред России при ООН Небензя: ни о каком "прорыве" украинских сил речи нет Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть.

- С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать, - отметил Небензя.

Он также указал на то, что вопреки принципам военной стратегии украинские пропагандисты открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий.

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, потеряв за сутки 190 военных. также он отметил, что в общей сложности на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть БМП и пять других бронированных машин.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории.