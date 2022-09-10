Минфин США: запрет на морские перевозки нефти из России вступит в силу 5 декабря 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис на конференции в институте Брукингса заявил, что режим потолка цен на нефть РФ начнет действовать с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля 2022 года он распространится на другие нефтепродукты.

Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» (туда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония) договорились ввести потолок цены на российскую нефть. В перечне антироссийских мер «Большой семерки» содержится и запрет страхования судов, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного уровня. Чем это может обернуться, рассказал KP.RU эксперт.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия рассматривает вопрос создания новой страховой компании, которая будет заниматься страхованием морских нефтеперевозок. По словам министра, такая мера позволит избежать последствий, если западные страны включат в антироссийские санкционные пакеты запрет на перевозку морскими путями нефти из РФ.