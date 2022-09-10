Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил, что Венгрия может выйти из Евросоюза Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза.

"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — приводит его слова РИА Новости.

На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не одинока в своем сопротивлении введению санкций против энергоносителей из России.

До этого Сийярто заявил, что страна не будет поддерживать санкции против «Газпрома». Он уточнил, что Будапешт не допускает даже обсуждение вопроса газового эмбарго. По словам Сийярто, одна из стран ЕС предлагала ввести ограничительные меры в отношении «Газпрома».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что санкции против России обернулись серьезными проблемами для самого Запада. При этом экономику РФ западным странам, несмотря на все их усилия, "поставить на колени" в итоге так и не удалось.