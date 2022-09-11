Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о вине Европы в энергетическом кризисе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что кризис в электроэнергетике Европы начался еще в 2021 году, и европейские политики сами его спровоцировали.

"У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали", - сказала она в беседе с ТАСС.

По ее словам, "совершенно не нужно думать только о грядущей зиме", говоря о серьезности кризиса в энергетике Европы.

Ранее президент РФ во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» предостерег европейские страны от необдуманных решений. Также глава государства отмечал, что Европа сама виновата в происходящем сейчас на энергетическом рынке. По его мнению, нынешнюю ситуацию спровоцировали резкие политические шаги, и переход Еврокомиссией от долгосрочных контрактов к биржевой торговле стал ошибкой.

В ЕС все чаще звучат опасения из-за ситуации с энергоносителями. Чешский европарламентарий Томаш Здеховский обратил внимание на рост цен и, как следствие, подорожание стоимости проживания в ЕС. Парламентарий подчеркивает, что кризис усугубляется. Это подтверждают цифры: на немецкой бирже стоимость поставки энергоносителей увеличилась на 340% - до 650 евро за МВт⋅ч. В Нидерландах ситуация тоже критичная – прирост составил 200% - до 280 евро за МВт⋅ч.