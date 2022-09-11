Что произошло в ночь на 11 сентября

Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи Фото: Александр КОЦ

В Министерстве обороны России объяснили решение перегруппировать войска из Балаклеи и Изюма в Харьковской области. Как заявили в ведомстве, это было сделано для усиления наступления на Донецком направлении.

Соединенные Штаты и генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттереш должны обеспечить визами все делегации Генеральной ассамблеи ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Осенью самое время задуматься над образом жизни. Да-да, ничего не поделаешь, иначе никак. Но можно и нужно сделать простые шаги к тому, чтобы начать постепенно, но уверенно сбрасывать вес, считает наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. Как не растолстеть промозглой осенью: 5 важных шагов, которые помогут снизить вес.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что кризис в электроэнергетике Европы начался еще в 2021 году, и европейские политики сами его спровоцировали. По ее словам, "совершенно не нужно думать только о грядущей зиме", говоря о серьезности кризиса в энергетике Европы.

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пошлют сигнал Западу о поддержке Москвы Пекином, написала немецкая газета Handelsblatt.

Короля Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании. Соответствующее решение было принято 10 сентября 2022 года - спустя два дня после смерти матери Карла, британской королевы Елизаветы II. Карл уже объявил, что присвоил своему сыну Уильяму титул принца Уэльсского

Вооруженные силы России борются на Украине не только за освобождение жителей Донбасса от произвола киевского режима, но и за будущее своей страны, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Хорошие новости для для любителей зарубежных путешествий (и особенно на контрасте с заморозкой визового соглашения с ЕС и запретом на въезд в страны Балтии). Сразу несколько иностранных авиакомпаний возобновили полёты в Россию или сделают. Да, маршруты в основном экзотические и неожиданные. Рассказываем, чем полезны для туристов новые рейсы.

Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Таныгин. Об этом сообщила пресс-служба Вологодского драматического театра. Актер известен по ролям в сериале "Глухарь", мини-сериале "Случай в аэропорту" и многих театральных постановках.