Шестой энергоблок остановлен на Запорожской АЭС 11 сентября 2022

Шестой энергоблок Запорожской АЭС остановлен Фото: REUTERS

Специалистам пришлось остановить работу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

"Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности, - уточнил Рогов. - Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает".

Как ранее писал сайт KP.RU, на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожской АЭС приостановлена работа пятого энергоблока. Это связано с повреждением линии электропередачи украинскими снарядами.

Напомним, в конце августа все энергоблоки Запорожской атомной электростанции были отключены от украинской энергосети. Электропитание подконтрольных Украине населенных пунктов обеспечивается только через линию из энергосистемы Украины. Такое заявление сделала компания "Энергоатом", которая является оператором украинских АЭС.