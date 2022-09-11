Видео уничтожения замаскированных позиций ВСУ штурмовиками Су-25 показало Минобороны РФ

Штурмовики Су-25 ударили по позициям ВСУ на изюмско-балаклейском направлении Фото: Кадр видео

Российские штурмовики СУ-25 в ходе специальной военной операции на Украине нанесли ракетные удары по замаскированным позициям украинских Вооруженных сил (ВСУ) на изюмско-балаклейском направлении. Видео боевой работы Воздушно-космических сил (ВКС) России опубликовано в своем телеграм-канале министерство обороны РФ.

"В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ показало кадры переброски дополнительной военной техники и вооружений в Харьковскую область. В ведомстве отмечают, что, помимо вооружений и техники, на Харьковское направление сейчас перебрасывается и большое количество личного состава военнослужащих российских Вооруженных сил.

Напомним, министерство обороны России опубликовало видео освобождения населенного пункта Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ. Зачистку проводили штурмовые отряды Воздушно-десантных войск при поддержке артиллерии и авиации. Операцию удалось осуществить в кратчайшие сроки, добавили в Минобороны.