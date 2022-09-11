N-tv: Бербок ушла от вопроса Кулебы о поставках Киеву танков Leopard

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась давать прямой ответ на вопрос украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках Киеву танков Leopard. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

"По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами", - отметила глава министерства иностранных дел ФРГ.

Как ранее писал сайт KP.RU, сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал Берлин отказаться от идеи поставок Украине танков Leopard. По его оценке, такие действия приведут к эскалации конфликта, а также к усилению экономической войны.

Напомним, немецкий обозреватель Кристоф Шильтц выразил мнение, что без поставок тяжелого вооружения Украина не сможет вернуть себе ни одну утраченную территорию. При этом Германия не готова передать танки Leopard и БМП "Мардер" для организации наступления, утверждает журналист.