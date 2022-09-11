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Политика11 сентября 2022 11:16

Лавров заявил, что Россия не планирует ограничивать визы европейцам в ответ на санкции ЕС

Министр иностранных дел РФ назвал подобные меры "глупостью"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Москва не планирует зеркальный ответ на санкции Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

"Мы считаем нецелесообразным отвечать такой же глупостью", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Как ранее писал сайт KP.RU, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ограничения Евросоюза на визы россиянам стали лишь финальным штрихом к краху мечты глобалистов о неограниченной мобильности.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Участникам ЕС, в частности, советуют крайне внимательно "присматриваться" к гражданам РФ и отказывать в выдаче шенгенской визы, если от них исходит "угроза безопасности".