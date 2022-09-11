В России воссоздадут военные памятники, снесенные в других странах

Снос монумента советским солдатам в Риге Фото: REUTERS

На территории России будут воссоздавать военные памятники, снесенные на территории других государств. Об этом сообщил журналистов заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

"На одном из совещаний у министра обороны было принято решение - восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли", - уточнил Булгаков.

Первым таким "ответом" на демонтаж за границей стал танк Т-34, который установили утром 11 сентября в Ивангороде под артиллерийский салют. На постамент танк прибыл своим ходом. Символично, что мероприятие состоялось в День танкиста.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что снос советских памятников в странах Прибалтики, а также иные русофобские действия прибалтийских республики скажутся на состоянии двусторонних отношений, указав на то, что Москва примет в ответ ассиметричные меры.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что кампания властей прибалтийских стран по сносу памятников советским воинам-освободителям "основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности". По оценке МИД РФ, это приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности как на уровне государства, так и конкретных лиц.