Спикер парламента Венгрии Кевер заявил, что ЕС проиграл в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.

"Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и - под внешним давлением - действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем", - приводит его слова агентство MTI.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что задал представителю Еврокомиссии вопрос, как долго Брюссель намеревается продолжать антироссийскую санкционную политику, поскольку Европа ее продолжения "долго не выдержит".

Также до этого сообщалось, что власти Германии продолжат оказывать Украине военную помощь, в частности поставлять вооружения. По мнению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, благодаря усилиям Германии стало возможным освобождение отдельных городов.