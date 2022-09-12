Доцент Сорокина рассказала, что нельзя переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию Фото: Иван ВИСЛОВ

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина заявила, что при увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор. Она отметила, что срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон, и принуждать к этому пенсионера никто не вправе.

По ее словам, если работник хочет завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни – работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.

Если пенсионера увольняют в связи с сокращением, ему обязаны выплатить выходное пособие. Однако иногда таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и в дальнейшем не продлевают его. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены, предупредила эксперт.

Кстати, россияне, имеющие продолжительный стаж работы, имеют право досрочного выхода на пенсию, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Выйти на пенсию досрочно могут мужчины со стажем работы не менее 42 лет и женщины со стажем от 37 лет. При этом для мужчин возраст досрочного выхода на пенсию должен составлять не менее 60 лет, для женщин – не менее 55.

Как писал сайт KP.RU, в России с 2022 года повышенную пенсию за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности 30 и более лет. В эту категорию стажа включена работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах. При этом, занимая должность не будет влиять на пенсию.