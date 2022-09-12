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Общество12 сентября 2022 0:14

Доцент Сорокина рассказала, что нельзя переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию

Срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон, отметила она
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Доцент Сорокина рассказала, что нельзя переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию

Доцент Сорокина рассказала, что нельзя переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию

Фото: Иван ВИСЛОВ

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина заявила, что при увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор. Она отметила, что срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон, и принуждать к этому пенсионера никто не вправе.

По ее словам, если работник хочет завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни – работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.

Если пенсионера увольняют в связи с сокращением, ему обязаны выплатить выходное пособие. Однако иногда таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и в дальнейшем не продлевают его. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены, предупредила эксперт.

Кстати, россияне, имеющие продолжительный стаж работы, имеют право досрочного выхода на пенсию, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Выйти на пенсию досрочно могут мужчины со стажем работы не менее 42 лет и женщины со стажем от 37 лет. При этом для мужчин возраст досрочного выхода на пенсию должен составлять не менее 60 лет, для женщин – не менее 55.

Как писал сайт KP.RU, в России с 2022 года повышенную пенсию за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности 30 и более лет. В эту категорию стажа включена работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах. При этом, занимая должность не будет влиять на пенсию.