Глава Харьковской области заявил о восьмикратном численном превосходстве ВСУ в регионе

Виталий Ганчев считает, что перегруппировка российских войск связана с численным превосходством ВСУ в Харьковской области Фото: Дмитрий СТЕШИН

Решение о перегруппировке российских войск на харьковском направлении, вероятно, объясняется тем, что численность личного состава Вооруженных сил Украины в регионе превосходила российскую примерно в восемь раз. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 12 сентября 2022 года.

"Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше", - утверждает Ганьшин.

По его оценке, перегруппировка сил помогла сохранить жизни личного состава российских войск, находившихся на этом направлении.

Напомним, 10 сентября Виталий Ганчев рекомендовал всем жителям Харьковской области покинуть регион, чтобы сохранить свои жизни. Для приема людей организовали пункты временного размещения, готовые обеспечить беженцев питанием, теплом и медикаментами.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны России объяснили решение перегруппировать войска из Балаклеи и Изюма в Харьковской области. Как заявили в ведомстве, это было сделано для усиления наступления на Донецком направлении.