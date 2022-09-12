Украинские боевики вновь обстреляли Антоновский мост у Херсона

ВСУ обстреляли Антоновский мост из РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины вновь устроили обстрел Антоновского моста через реку Днепр рядом с Херсоном. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, часть ударов отразила система противовоздушной обороны (ПВО), но все-таки несколько снарядов попали в цель.

"Работала система ПВО, но часть прилетела в мост, - уточнил Стремоусов. - Мост стоит, все нормально, понаделали еще несколько дырок".

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что удары наносились из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Напомним, Антоновский мост находится в аварийном состоянии из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины

Как ранее писал сайт KP.RU, два человека погибли и 16 ранены после ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту, находящемуся вблизи Херсона. Атака произошла днем в понедельник 22 августа.

По информации Кирилла Стремоусова, удар был нанесен, когда через реку переправлялся паром. Среди пострадавших – рабочие, которые проводили ремонтные работы на мосту. Обстрел производился из РЗСО HIMARS.