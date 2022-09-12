МИД России прокомментировал возможный ответ на визовые ограничения Евросоюза Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва не намерена спешить с ответными мерами на визовые ограничения для россиян со стороны Европейского союза. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, назвав действия Брюсселя глупостью

«Посмотрим, здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость, как дипломату мне даже трудно подобрать другое слово, фактически пытается каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на правильных и неправильных», - заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Грушко предложил посмотреть, как такие ограничения будут сказываться на контактах между людьми, добавив, что Москва никогда «не была сторонниками ограничений на контакты». «Ну, какой ответ на глупость может быть?», - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо сообщил, что в Европейском союзе так и не смогли договориться о запрете на выдачу виз российским граждане, отметив, что многие страны - члены Евросоюза выступили против подобной инициативы, однако договорились о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму. Теперь к россиянам будут применены общие правила выдачи виз, среди которых увеличение стоимости визы до 80 евро, а также увеличение времени рассмотрения запроса.