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Политика13 сентября 2022 4:21

Замглавы региона Стремоусов сообщил, что ВСУ на херсонском направлении потеряли более 3500 человек

Чиновник отметил, что при этом реальных продвижений украинских войск не наблюдается
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов

Фото: Кадр видео

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении превысили 3500 человек. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов во вторник, 13 сентября 2022 года.

"По нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек", - уточнил Стремоусов.

По его оценке, большинство из них – это люди, которых киевский режим насильно мобилизовал и бросил в самоубийственное контрнаступление, которое, к тому же, не дало реальных результатов.

Чиновник обратил внимание, что украинские военные заняли села буферной зоны, в которых никогда российских войск и не было.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов заверил население города, что Херсон находится в полной безопасности.

"На херсонском направлении все стабильно, все благоприятно, более того, скажу так, нацисты терпят глобальные потери и поражение", - подчеркнул замглавы ВГА региона.

Напомним, по данным Минобороны РФ, с 6 по 10 сентября 2022 года ВСУ на николаево-криворожском и харьковском направлениях потеряли свыше 12 тысяч человек, из них 4 тысячи – убитыми, 8 тысяч – ранеными.