Замглавы региона Стремоусов сообщил, что ВСУ на херсонском направлении потеряли более 3500 человек

Кирилл Стремоусов Фото: Кадр видео

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении превысили 3500 человек. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов во вторник, 13 сентября 2022 года.

"По нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек", - уточнил Стремоусов.

По его оценке, большинство из них – это люди, которых киевский режим насильно мобилизовал и бросил в самоубийственное контрнаступление, которое, к тому же, не дало реальных результатов.

Чиновник обратил внимание, что украинские военные заняли села буферной зоны, в которых никогда российских войск и не было.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов заверил население города, что Херсон находится в полной безопасности.

"На херсонском направлении все стабильно, все благоприятно, более того, скажу так, нацисты терпят глобальные потери и поражение", - подчеркнул замглавы ВГА региона.

Напомним, по данным Минобороны РФ, с 6 по 10 сентября 2022 года ВСУ на николаево-криворожском и харьковском направлениях потеряли свыше 12 тысяч человек, из них 4 тысячи – убитыми, 8 тысяч – ранеными.