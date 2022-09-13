Замглавы Херсонской области призвал отодвинуть линию фронта в сторону Николаева

Власти Херсонской области считают, что нужно отодвинуть линию фронта в сторону Николаева Фото: REUTERS

Линию фронта нужно отодвинуть от Херсона в направлении Николаева, чтобы прекратить обстрелы мирного населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в беседе с РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева", - подчеркнул Стремоусов.

Чиновник обратил внимание, что ведется усиление группировки российских войск на этом участке и подчеркнул, что она полностью готова дать отпор украинским боевикам.

"Это не направление легкого пути, - заключил замглавы ВГА Херсонской области. - Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси".

Стремоусов также выразил уверенность, что в дальнейшем "исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены".

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов сообщил, что потери ВСУ при безрезультатном контрнаступлении на херсонском направлении превысили 3500 человек. Чиновник обратил внимание, что украинские военные заняли села буферной зоны, в которых никогда российских войск и не было.

Напомним, украинские боевики вновь устроили обстрел Антоновского моста через реку Днепр рядом с Херсоном. Часть ударов отразила система противовоздушной обороны, но все-таки несколько снарядов попали в цель.