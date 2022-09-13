Власти Запорожья отметили концентрацию военной техники ВСУ вдоль линии соприкосновения

Украина стягивает войска к линии боевого соприкосновения Фото: REUTERS

Население Запорожской области заметило концентрацию военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале во вторник, 13 сентября 2022 года.

По данным местных жителей, украинские силы растянулись на участке Степногорск - Новояковлевка - Орехов - Гуляй Поле - Вольное Поле.

"Передвижение пар орудий М-777 и машин реактивных систем залпового огня к линии боевого прикосновения замечены сразу на нескольких направлениях", - уточнил Рогов.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ планируют крупное наступление в районе Запорожской атомной электростанции. По его словам, украинские войска перебрасывают в район линии боевого соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777.

Напомним, Владимир Рогов выразил мнение, что делегация МАГАТЭ в своем итоговом докладе после визита на Запорожскую АЭС закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины и устранилась от своих служебных обязанностей.