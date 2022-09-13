США выпали из десятки крупнейших партнеров России

Товарооборот России и США снизился на 65% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России после снижения товарооборота между этими странами на 65%. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

По его словам, на первом месте среди российских партнеров ожидаемо закрепился Китай.

"Сейчас на Китай приходится где-то пятая часть всего товарооборота России со всем миром, - уточнил Ивин. - Страны Евросоюза хоть и уменьшились в своей торговле, но как блок они все равно составляют достаточно большую долю. Как блок они даже больше, чем Китай".

Второе место занимают Нидерланды за счет того, что являются хабом для торговли российскими энергоносителями. Третью позицию получила Турция. В пятерку вошли Германия и Белоруссия. Топ-10 дополнили Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан и Индия.

Как ранее писал сайт KP.RU, у России с Евросоюзом в этом году на 36% с лишним – больше, чем на треть – выросли показатели в стоимостном отношении товарооборота по сравнению с 2021 годом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на открытой студии "Комсомольской правды" на Восточном экономическом форуме.

Напомним, товарооборот России и Китая в текущем году растет колоссальными темпами. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

Дипломат также отметил, что другого важного партнера в регионе Москва видит в Нью-Дели. Биричевский назвал Индию "перспективнейшим и крупнейшим партнером в Азии с колоссальным экономическим ростом".