США готовятся объявить о военной помощи Украине на 600 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская администрация, скорее всего, уже на текущей неделе объявит об очередной поставке вооружений Украине, сумма которой составит около 600 миллионов долларов. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата Конгресса США.

По словам собеседника издания, как и в случае с недавним пакетом военной помощи в размере 675 миллионов долларов, техника и вооружения будут поставляться Украине из запасов Пентагона. Источник издания уточнил, что поставки во многом будут аналогичны предыдущему пакету военной помощи, однако не указав, что именно туда будет входить.

Напомним, на прошлой неделе, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который ранее одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Глава ведомства отметил, что данный транш военной помощи оценивается в 675 миллионов долларов. Позже появилось заявление от госсекретаря США Энтони Блинкен, о том, что Вашингтон предоставит 2,2 млрд долларов инвестиций на закупку оружия Киеву и его 18 соседям.