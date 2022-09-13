Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карательные действия Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области возмутительны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о расстрелах и задержаниях местных жителей.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжена в соответствии с ее целями и задачами.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские националисты и западные наемники устраивают расстрелы мирных жителей в Купянске и Великом Бурлуке.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственным органам возбудить уголовное дело из-за задержания Вооруженными силами Украины учителей, который преподавали по российским программам в Харьковской области.