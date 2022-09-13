Лавров получил визу для участия в Генассамблее ООН

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты приняли решение выдать визу главе министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову, который возглавит российскую делегацию на Генеральной Ассамблее (ГА) Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство во вторник, 13 сентября 2022 года.

В МИД РФ также уточнили, что прибыть на мероприятие вместе с министром иностранных дел получили возможность сопровождающие лица.

"Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН", - подчеркнули в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в сентябре этого года. Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин. Всего в состав делегации от РФ вошли пять человек. Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022 года.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон "распишется в собственном страхе", если не пустит российскую делегацию.