Эксперты ожидают, что Zara Home окончательно закроет магазины в России до конца ноября 2022 Фото: REUTERS

Магазины компаний, входящих в испанскую Inditex Group, планируют уйти из России. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство со ссылкой на экспертов рынка торговой недвижимости, магазины Zara Home, Massimo Dutti и Oysho могут окончательно закрыться до конца ноября 2022 года.

Напомним, американская компания Dell Technologies сообщила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране.

Как ранее писал сайт KP.RU, финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia также решил окончательно покинуть российский рынок.

По данным западных журналистов, Nokia намерена свернуть большую часть своего бизнеса к концу этого года, в связи с чем подавляющее большинство сотрудников компании в России уйдут из Nokia, а офисы будут освобождены.