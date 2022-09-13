Эксперты ожидают, что Zara Home окончательно закроет магазины в России до конца ноября 2022
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Магазины компаний, входящих в испанскую Inditex Group, планируют уйти из России. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство со ссылкой на экспертов рынка торговой недвижимости, магазины Zara Home, Massimo Dutti и Oysho могут окончательно закрыться до конца ноября 2022 года.
Напомним, американская компания Dell Technologies сообщила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране.
Как ранее писал сайт KP.RU, финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia также решил окончательно покинуть российский рынок.
По данным западных журналистов, Nokia намерена свернуть большую часть своего бизнеса к концу этого года, в связи с чем подавляющее большинство сотрудников компании в России уйдут из Nokia, а офисы будут освобождены.