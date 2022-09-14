Минобороны Армении заявило об обстреле территории страны Азербайджаном Фото: REUTERS

Министерство обороны Армении заявило, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. В заявлении военного ведомства говорится о том, что Азербайджан утром в среду, 14 сентября, вел обстрелы из артиллерии и минометов, а также применил ударный беспилотник.

«В направлении Джермука противник применил беспилотники. Хотя на остальных участках существенных инцидентов не зафиксировано, однако сегодня, начиная с 08.00 (07.00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение», - заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян, отметив, что речь идет, в частности, и о направлении Джермука и Верин Шоржа

Напомним, в понедельник, 12 сентября, Армения и Азербайджан заявили об обстрелах своих территорий на армяно-азербайджанской границе. Как писал сайт KP.RU, Ереван и Баку сообщили о погибших и раненых.

Как писал сайт KP.RU, Армения обратилась к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой о помощи в разрешении конфликта на границе. Во вторник, 13 сентября, собралось заседание ОДКБ, а Франция объявила о созыве заседание Совбеза ООН.