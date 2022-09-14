Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.заявила, что значительная часть делегации, сопровождающей министра иностранных дел Сергея Лаврова, не получила визы США для посещения Генеральной ассамблеи ООН.

"Второй блок - это сопровождающие лица. <…> Вот среди этого списка - часть людей получила, а часть не получила. <…> Значительная часть людей еще визы не получила" - сказала Захарова.

13 сентября 2022 года глава МИД Сергей Лавров получил визу в США для посещения Генассамблеи ООН. Также одобрен проезд делегации, сопровождающей дипломата.

"Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что Лавров напомнил об обязанности США и ООН обеспечить всех членов Генассамблеи визами. Соединенные Штаты и генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттереш должны обеспечить визами все делегации Генеральной ассамблеи ООН.